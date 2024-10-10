Kimyasal hadım uygulanan ülkeler listesi! ABD, Polonya, Rusya...

Hadım yasası kavramı, Bakan Tunç'un açıklamalarıyla birlikte cinsel istismar haberlerinin ardından yeniden gündeme geldi. Cinsel suçlara karşı etkili bir önlem arayışında olan toplumda, hadım etme işlemi cerrahi ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılıyor. Türkiye'de henüz yasalaşmamış olan kimyasal hadım uygulaması, farklı şekillerde gerçekleştirilebiliyor. İşte, kimyasal hadım yasası hakkında bilmeniz gerekenler.

Türkiye'de Hadım Yasası Çıkacak Mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, MyK toplantısında yargı reformunu MYK üyelerine sunduğunu belirterek, toplumda yaygın olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve gelecekteki hedefler hakkında bilgi verdi.

Cinsel suçlarla ilgili olarak gündeme gelen hadım yasası hakkında bir soruya yanıt veren Bakan Tunç, "Ceza İnfaz Kanunumuzda tıbbi tedaviye karar verme yetkimiz var. Mevzuatımız buna uygun. Uygulamayı geliştirecek şekilde mevzuatta düzenleme yapılabilir" dedi.

Hadım Nedir?

Hadım, Arapça kökenli bir terim olup "kısırlaştırılmış erkek" anlamına gelmektedir. Hem hukuki hem de tıbbi boyutları olan hadım işlemi, erkeklerin cinsel fonksiyonlarının sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir. Hadım etme işlemi, cerrahi ve kimyasal hadım olmak üzere iki başlık altında toplanabilir. Geçmişte daha çok cerrahi hadım yöntemine başvurulurken, günümüzde kimyasal ilaçlarla hadım işlemleri gerçekleştirilmekte.

Kimyasal Hadım Nedir?

Kimyasal hadım, cinsel dürtüleri kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır. Genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilen bu uygulama, cinsel suçların, özellikle çocuk istismarı vakalarının önlenmesi amacıyla tercih edilmektedir. Yaklaşık yarım yüzyıldır, cinsel sapkınlıkları olan suçlular üzerinde bu yöntem uygulanmaktadır. Kimyasal hadım uygulamasının önemli bir özelliği, geri dönüşümlü (reversible) olmasıdır; yani ilaçların bırakılması durumunda hormon seviyeleri normale dönebilir.

Kimyasal Hadım Nasıl Uygulanır?

Kimyasal hadım, cerrahi bir müdahale olmayıp, ilaçla gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Uygulama, bireylerin fiziksel ve kişisel haklarına müdahale edebilir. Farklı ülkelerde bu uygulamanın nasıl gerçekleştirileceğine dair çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Dünyada Kimyasal Hadım Uygulamaları

Dünya genelinde kimyasal hadım uygulaması, birçok ülkede yasalarla düzenlenmiştir:

Amerika Birleşik Devletleri: Yaklaşık 7 eyalette cinsel suçlar için kimyasal hadım uygulanmaktadır. Kaliforniya, 1996 yılında bazı cinsel saldırı suçlularına yönelik bu yöntemi kabul eden ilk eyalet olmuştur.

Polonya: 2010 yılında kimyasal hadım uygulamasını hayata geçiren Polonya, Avrupa'da bazı cinsel suçlar için bu yöntemi zorunlu kılan ilk ülke olmuştur.

Rusya: 2012'de kabul edilen yasaya göre, 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyenler kimyasal hadıma tabi tutulabiliyor.

Güney Kore: 2011 yılında çıkarılan yasayla, 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan yetişkinler için kimyasal hadım uygulanmaktadır.

Endonezya: Suçluların hapis cezalarını tamamladıktan sonra iki yıl boyunca kimyasal hadım uygulanması öngörülmektedir.

Bu uygulamalar, dünya genelinde farklı yasal düzenlemelerle birlikte cinsel suçların önlenmesi amacını taşımaktadır.