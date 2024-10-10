Güneş patlaması ne zaman, bugün mü? Güneş patlaması saat kaçta? Kuzey ışıkları görülecek mi?

Güneş'te gerçekleşen bu patlama, hızlı bir enerji salınımına yol açtı. Space Weather Live'ın aktardığı bilgilere göre, bu enerji dalgalarının 10 Ekim Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19.00 civarında etkili olması bekleniyor. Patlamanın etkilerinin, Mayıs ayında Güneş'te yaşanan güçlü jeomanyetik fırtına ile benzerlik göstermesi öngörülüyor.

Kuzey Işıkları'nın Yeniden Görülmesi Mümkün

Geçtiğimiz Mayıs ayında Güneş'teki jeomanyetik fırtına nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde Kuzey Işıkları gözlemlenmişti. Uzmanlar, bu yeni patlamanın da benzer bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Türkiye'nin kuzey kesimlerinde, özellikle de açık hava koşullarında, Kuzey Işıkları'nın görünmesi mümkündür.

Güneş Patlamalarının Teknolojik Aletlere Etkisi

Güneş aktiviteleri, Dünya'nın manyetik alanında önemli değişimlere yol açarak jeomanyetik fırtınaların oluşumuna sebep olabiliyor. Bu fırtınalar, güneş döngüsünün solar maksimum dönemlerinde daha sık görülmekte ve teknolojik sistemler üzerinde ciddi etkilere neden olabilmektedir.

Tarihteki Önemli Olaylar

1989 yılında güneş döngüsünün solar maksimuma ulaştığı dönemde meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınalar, Kanada'daki Hydro-Québec enerji ağının transformatörünü patlatarak 9 saatlik bir elektrik kesintisine yol açmış, bu durum 6 milyondan fazla insanı etkilemiştir. Bu tür olaylar, güneş aktivitelerinin potansiyel tehditlerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Uçuşlar ve Elektronik Aletler Üzerindeki Etkileri

Kasım 2015'te meydana gelen güneş patlamaları, İsveç'teki radar sistemlerinde ciddi arızalara neden olmuş ve bu da birçok uçuşun iptal edilmesine yol açmıştır. Aynı zamanda, elektronik cihazlar ve GPS uyduları da bu olaydan zarar görmüş, günlük yaşamda aksamalara neden olmuştur.

Carrington Olayı: Tarihin En Büyük Jeomanyetik Fırtınası

Tarih boyunca kaydedilen en büyük jeomanyetik fırtına, 2 Eylül 1859'da gerçekleşen Carrington Olayı'dır. Bu olay sırasında, pusulası şaşan gemiler denizlerde kaybolmuş, bazı telgraf telleri alev almış ve Karayipler ile Meksika gibi alçak enlemlerde kutup ışıkları gözlemlenmiştir. Carrington Olayı, güneş aktivitelerinin teknolojik sistemler üzerindeki potansiyel etkilerinin en çarpıcı örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir.