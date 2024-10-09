Yalova’da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmir kara yolunda meydana gelen kazada, Tavşanlı beldesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarındaki yaya geçidinde kırmızı ışık yanarken geçen Bora Ateş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tersanede işçi olarak çalıştığı öğrenilen yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntülerde, yayalar için kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan Bora Ateş, birden önünden geçen aracı fark ederek duraksıyor. Bu sırada sağ şeritten gelen araç Ateş'e çarptı. Ateş, çarpmanın şiddetiyle havalanarak başka bir otomobilin önüne düştü.



Kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.