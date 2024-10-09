Özel’den Kılıçdaroğlu destekçilerine tepki: Bu kişiler CHP’li değil

CHP'de sular durulmuyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içerisinde yakınlığı ile bilinen bazı isimler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay arasında ilişki olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar sonrası Durbay'ın kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Gelişmelerin ardından konuyla ilgili ne cevap vereceği merakla beklenen Özgür Özel, dünkü grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in konuşurken gözyaşlarını tutmakta zorluk çektiği görülürken, sert eleştirilerde bulundu. Özel'in en sert eleştirdikleri arasında ise Kılıçdaroğlu'na yakın isimler vardı.

"GERİ ADIM ATARSAM NAMERDİZ"

Hem kendisinin hem de eşinin Gülşah Durbay'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Özel, kendisinden "evladımız" diye bahsederken; söz konusu iddiayı gündeme taşıyanlara ise "Haberi yayanlar neredeymiş? CHP'li gibi görünenleri son seçimde görenler var mı? Bu kişiler CHP'li değiller. Bu partiye saldıranlar, bir adım geri adım atarsam namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim." sözleriyle tepki gösterdi.