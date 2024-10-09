Narin Güran’ın mezarı yeniden açıldı! Sıkı güvenlik önlemi alındı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olay Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ndeki Tavşantepe Köyü'nde yaşandı. 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, saat 15.15'ten sonra kayıplara karıştı.

En son okulun güvenlik kamerası tarafından görüntülenen Narin Güran, tam 19 gün boyunca arandı. Ancak umutlar yerini hüzne bıraktı. Küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ 19 GÜN SONRA BULUNDU

Dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşandı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (A HABER)

YAKIN AKRABALARI TUTUKLANDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran'ın mezarlığı (AHABER ARŞİV)

NARİN GÜRAN'IN MEZARI YENİDEN AÇILDI

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Narin'in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait olduğu düşünülen kaval kemiği ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır'a getirildi.

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı mezarlıkta Narin'in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi. Açılan mezar tekrar kapatıldı.