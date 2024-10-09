Naci Görür’den uyarı! Marmara Depremi için oran verdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen '5. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi'ne Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür misafir konuşmacı olarak katıldı.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Naci Görür olası Marmara Depremi'ne yönelik uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür

"MUHAKKAK BURAYI BİR DEPREM DOLDURACAK"

Marmara'da muhakkak bir deprem olacağını söyleyen Görür, "Birincisi 1912'de Şarköy'de Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde deprem var, 1999'da Kocaeli'de deprem var. İkisinin ortası Marmara Denizi. Sismik bir boşluk oluştu. Bu sismik boşluk matematiksel olarak muhakkak dolacak. Yani muhakkak burayı bir deprem dolduracak." dedi.

"YÜZDE 47 ORAN ŞAKA DEĞİL"

Grörür konuşmasının devamında çarpıcı bir açıklamada bulunarak depreme ilişkin tarih ve oran verdi.

Görür, "En son deprem de bu fay üzerinde 1766 yılında. Ortalama 250 senede bir deprem üretiyor. 250'ye 1766 daha koyarsanız bugünlere gelirsiniz ve nitekim yapılan bilimsel araştırmalar, Marmara'da 30 yıl içerisinde depremin olma olasılığını bugün revize rakamı yüzde 47 olarak öngörüyor. Yüzde 47 şaka değil. Yazı-turayı yüzde 50 ile atıyorsun. Yani böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

DEPREM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR GÜÇLENDİRİLMELİ

Prof. Dr. Görür ayrıca, muhtemel bir İstanbul depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti.