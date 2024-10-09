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Muş'ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 05:21 Güncelleme: 09.10.2024 08:41
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Muş’ta uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Muş'ta bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 1 kişi de yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucuya yönelik operasyonda gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi


Muş Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, "Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturuculara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda dün bir evde yapılan aramada bin 278 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi tutuklandı" denildi.

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