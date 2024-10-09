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İzmir'de 'Kolpaçino' kumarhanesine baskın! 372 bin TL ceza...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 08:43
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İzmir’de ’Kolpaçino’ kumarhanesine baskın! 372 bin TL ceza...

İzmir'de geçmiş yıllarda birçok kez kumar oynatıldığı için operasyon gerçekleştirilen 'Kolpaçino' kumarhanesine, jandarma ekipleri bir baskın daha gerçekleştirdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bulunan, 'Kolpaçino' filminden esinlenerek duvara astığı posterle ünlenen ve geçmiş yıllarda birçok kez operasyon gerçekleştirilen işletmeye bir baskın daha gerçekleştirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen baskında, tombala oyunuyla kumar oynayan 58 kişi yakalanırken, kumarbazlara 372 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.

İşletme sahibi B.H. hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan soruşturma başlatılırken, işletme sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından B.H., serbest bırakıldı.

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