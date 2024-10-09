Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Isparta'nın Yalvaç ilçesi Abacılar mahallesi otogar anıtı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Gelendost'tan Yalvaç istikametine gelerek kavşaktan çevreyolu istikametine dönen Abdullah A. idaresindeki 32 AEB 483 plakalı otomobil ile ilçe merkezinden Gelendost istikametine seyir halinde olan Minnet M.(69) idaresindeki 35 YF 588 plakalı Fiat Tofaş otomobil çarpıştı.

Kazada Tofaş otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser M.(55) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavi altına alınan Kevser M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.