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Hakkari'de çatıya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 10:49 Güncelleme: 09.10.2024 10:49
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Hakkari’de çatıya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Hakkari'de kanadı çatıya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari-Van karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında güvercinin sıkıştığını ve çırpınarak kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye harekat eden Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri binanın çatısına çıkarak güvercini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarılan güvercin Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü grevlilerine teslim edildi. Vatandaşlar ise itfaiye ekibine teşekkür etti.

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