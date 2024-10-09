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Erzurum'da yürekleri ağza getiren olay!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 17:01
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Erzurum’da yürekleri ağza getiren olay!

Erzurum'un İspir ilçesinde yola aniden çıkan çocuk kamyonetin altında kalarak yaralandı. Sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Tosun, İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesi Maden Köprü girişinde mikserin geçtiği sırada yola çıkan 4 yaşındaki çocuğu fark eden sürücü aracı kontrollü bir şekilde durdurması ile acı bir facianın önüne geçti. Yolu aniden çıkan Yiğit Tosun, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken yakınlarının gelmesi ve sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından Tosun, İspir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İspir Devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Yiğit Tosun, helikopter ambulansı ile Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan Yiğit Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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