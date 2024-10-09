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Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 16:32
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Elazığ’da 2 otomobil çarpıştı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi 2000. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C.K. idaresindeki 23 ABY 185 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 23 T 0083 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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