Devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine sevk edilen ekipler cenazeyi hastaneye götürdü.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin D. idaresindeki 46 AEV 079 plakalı kamyon, Çağılhan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Sahası'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kamyonun altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.