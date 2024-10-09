Antakya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Hatay’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Antakya İlçesi Uydukent Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobille, minibüs kavşakta çarpıştı.
Kaza sonrası otomobilde sıkışan şahıslar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 2 vatandaş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.