3 ülkenin internetini kesen yaşlı kadını gören inanamadı! Meğer 5 saat boyunca...

Bazen internete erişiminiz tek bir kürek ve testere darbesiyle engellenebiliyor. Üstelik bunu yapan kişi, sadece geçimini sağlamak için kazı yapan bir yaşlı kadın olduğunda olay trajikomik bir boyut kazanıyor. 2011 yılında yaşanan bu senaryo Gürcistan'da 75 yaşındaki bir kadının yaptığı bir hata ile yaşanıyor. Yaşlı kadın, bakır ararken yanlışlıkla bir fiber optik kabloyu kesti ve sonucunda Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde internet kesintisi yaşandı. Ermenistan'da internetin %90'ı bir anda çökerken, Gürcistan ve Azerbaycan da bu kesintiden büyük ölçüde etkilendi.

Hayastan Shakarian (Google News)

Bu büyük çaplı kesinti 28 Mart'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e yakın bir bölgede meydana geldi. Yaşlı kadın, farkında olmadan Ermenistan'ın internet altyapısını sağlayan ana kabloyu kesti ve bu, milyonlarca insanı etkileyen bir krize yol açtı. Özellikle Ermenistan'ın başkenti Erivan'da insanlar beş saat boyunca internete erişemediler.

ArmenTel, FiberNet Communication ve GNC-Alfa gibi büyük internet sağlayıcıları saatlerce hizmet veremez hale geldi. Bir ülkenin dijital altyapısı, tek bir kürek darbesiyle durma noktasına geldi. Fiber optik kabloyu keserken tek başına milyonlarca kişinin internetinin kesilmesine sebep olan yaşlı teyze kısa sürede Maça Hacker olarak anılmaya başladı.

Hayastan Shakarian (Google News)

Polis sözcüsü o dönem yaptığı açıklamada, "Kadın, satabileceğini umduğu bakır kabloların peşindeydi." dedi.

Shakarian, yaşanan olaylar sonrası üç yıla kadar hapis cezası istemiyle önce tutuklandı. Daha sonra mahkemeye çıkan kadın, gözyaşlarını tutamayarak kabloyu kesenin kendisi olmadığını, internetin ne olduğunu bile bilmediğini söyledi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zura Gvenetadze ise Shakarian'ın kablo sökmeye çalışırken kabloyu kestiğini belirterek ilerleyen yaşı sebebiyle yargılama süreci tamamlanana kadar serbest bırakıldığını açıkladı.