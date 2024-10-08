THY’den Eylül ayında 7.7 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, 2024 yılı Eylül ayı ve Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre havayolu şirketi geçtiğimiz Eylül 2023 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 azalarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2023 döneminde 2,66 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 2,74 milyon olarak kayıtlara geçti. Yolcu doluluk oranı ise Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 83,8 olurken, yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3 yurt içi doluluk oranı yüzde 88,8 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Eylül ayında 22,3 milyar olarak gerçekleşirken, taşınan kargo-posta, 168,1 bin ton olarak kayıtlara geçti.

9 AYLIK DÖNEMDE 65,1 MİLYON YOLCU

Havayolu şirketinin paylaştığı 2024 yılı 9 aylık trafik sonuçlarına göre, Ocak – Eylül 2023 döneminde 63,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Eylül 2023 döneminde 22,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 23,9 milyon oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 87 olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), 190,8 milyar olurken, Taşınan Kargo-Posta, 1,5 milyon ton olarak kayıtlara geçti. 2024 Eylül ayı sonunda filodaki uçak sayısı 467 oldu.