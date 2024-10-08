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Tanker ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 09:31
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Tanker ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tankerin şehiriçi minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı

Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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