Tanker ile minibüs çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tankerin şehiriçi minibüsüne çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nusaybin otogar kavşağında kırmızı ışıkta geçen tanker ile şehiriçi minibüsü çarpıştı
Kazada minibüsün boş olması faciayı önlerken, 1 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.