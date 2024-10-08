Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptı! Olay yerinden kaçtı! 1 ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir araç, yolun karşısından geçmek isteyen Y.E.'ye çarptı. Meydana gelen kazada Şanssız adam hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.
Olay, gece geç saatlerde ilçenin Fırat Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E.'ye (63) sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Y.E. ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada doktorların tüm
müdahalelerine rağmen Y.E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.