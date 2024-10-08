Malatya'da otobüsler çarpıştı: 25 yaralı
Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüs çarpıştı. Yaşanan kazada 25 kişi yaralanırken yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. İşte detaylar...
Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 AED 745 plakalı yolcu taşıyan midibüs ile 44 H 0089 plakalı belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.
Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.