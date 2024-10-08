Kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edildi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımla minibüste kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürülen kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "07 Ekim 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek, üniversiteli kız öğrencileri rahatsız ettiği iddia edilen şahıs jandarmamız tarafından yakalanmış olup adli süreç başlatılmıştır" denildi.



Şüphelinin KYK yurdu minibüsüne bindiği ve burada kız öğrencileri rahatsız ettiği ileri sürüldü. Bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrencinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan, yaşanan olay sonrası çok sayıda öğrenci merkez ilçedeki KYK yurdu önüne çıkarak duruma tepki gösterdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç da KYK yurduna giderek öğrencilere şahsın yakalandığını söyledi. Kılıç, kalabalık öğrenci grubunu sakinleştirmeye çalıştı.