Kahramanmaraş’ta tartıştığı kadınlara soyunup saldırdı

Edinilen bilgiye göre, Andırın'ın Kızık köyünde Ramazan G. ile akrabası olan Gülsüm A. arasında, evin yakınlarında bulunan zeytin bahçesinden dolayı husumet oluştu. Bahçenin kendisinin olduğunu iddia eden Ramazan G. ile Gülsüm A. ailesi arasında zaman zaman tartışma yaşanıp, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olay günü Gülsüm A. yanına oğlu Yusuf A., komşuları Hava A., Fatma K. ve Fatma U.'yu alarak zeytin bahçesine zeytin toplamaya gitti. Bir süre sonra kadınların yanına gelen Ramazan G. zeytin bahçesinden çıkmalarını istedi. Konuşma tartışmaya dönünce Ramazan G., bir anda gömleğini ve pantolonunu çıkararak hakaretler edip, Gülsüm A.'ya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadınlar önce şok yaşarken Ramazan G.'yi olay yerinde Yusuf A. tutarak engellemeye çalıştı. Gülsüm A. ise elindeki sopayla, üzerine gelen Ramazan G.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Tüm bu anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadınlar jandarmaya giderek Ramazan G.'den şikayetçi oldu.