En lezzetli ve kıvamlı sütlaç tarifi: Kıvamını gören vazgeçemiyor

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biri olan sütlaç, özellikle fırın sütlaç versiyonu ile damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Geleneksel tariflerdeki ustalık, tam kıvamında bir sütlaç hazırlamak için kritik önem taşıyor. Peki, bu lezzetli tatlıyı evde nasıl yapabilirsiniz? İşte fırın sütlaç yapımının püf noktaları ve detaylı tarifi.

Malzemeler

📍1 litre süt

📍1 litre su

📍2 çay bardağı pirinç

📍3 yemek kaşığı pirinç unu

📍1,5 - 2 su bardağı toz şeker (daha az tatlı sevenler için 1,5 bardak yeterli)

📍1 su bardağı süt (200 ml)

📍Üzeri için tarçın

Sütlaç Yapım Aşamaları

1. Pirinç Hazırlığı

Sütlaç yapımına başlamadan önce pirinçleri güzelce yıkayın. Yıkama işleminin ardından, pirinçleri su ile birlikte tencereye alın ve ocağın altını yakın. Pirinçlerin suyunu çekene kadar kaynatın.

2. Süt Eklenmesi

Pirinçler suyunu çektiğinde, 1 litre sütü tencereye ekleyin. Karıştırarak kaynamasını bekleyin.

3. Pirinç Unu Karışımı

Bu sırada, bir kâse içerisinde 3 yemek kaşığı pirinç ununu 1 su bardağı soğuk süt ile açın. Pirinç ununu topaklanma olmaması için iyice ezin.

4. Karışımın Birleştirilmesi

Tencerede kaynayan sütten 1-2 kepçe alıp kâseye ekleyin. Bu karışımın ılıması gerektiğini unutmayın. Ardından, kasedeki pirinç unu ve süt karışımını tencereye ilave edin. Ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

5. Şeker Eklenmesi

Pişirme işlemi tamamlandığında, 1,5-2 su bardağı toz şekeri tencereye aktarın ve karıştırın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra sütlacı sunum yapacağınız kaselere boşaltın.

6. Soğutma ve Servis

Sütlaçları buzdolabında soğumaya bırakın. Servis esnasında üzerine tarçın serperek tatlıyı zenginleştirin.

Kendinize ve sevdiklerinize özel bir lezzet sunmak için bu tarifle hazırlayacağınız sütlaç, damaklarda harika bir tat bırakacak. Geleneksel bir dokunuşla evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, misafirlerinizi de etkilemek için harika bir seçenek. Afiyet olsun!