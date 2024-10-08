Ecrin Su Çoban kimdir, kaç yaşında? Ecrin Su Çoban discord olayı nedir, neden gündemde?

Ecrin Su Çoban, genç yaşına rağmen sosyal medya dünyasında büyük bir popülariteye ulaşmış bir fenomendir. Dizi, sinema ve eğlenceli videolarla tanınan Çoban, son zamanlarda hakkında çıkan iddialarla gündemde. Peki, Ecrin Su Çoban kimdir?

Sosyal medya fenomeni Ecrin Su Çoban, Instagram'da 670 bin, TikTok'ta ise yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip. Son günlerde Discord dolandırıcılığı ve şantajcılığı ile ilgili çıkan asılsız iddialar üzerine, genç oyuncu bu suçlamaları kesin bir dille reddetti. İddialara karşı duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabından dile getiren Çoban, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Instagram Açıklaması

Ecrin Su Çoban, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, takipçileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapıldı.

Ecrin Su Çoban sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi! (Instagram)

Ecrin Su Çoban Kimdir?

Ecrin Su Çoban, 16 Kasım 2006 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. 2018 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmada ilk olarak Nil Karaibrahimgil'in "Kanatlarım Var Ruhumda" şarkısını seslendiren Çoban, çeyrek finalde Atiye'nin "Ya Habibi" ve yarı finalde Gökçe'nin "Tik Tak" parçalarını da söylemişti. Ancak finalde elenerek yarışmayı tamamladı.

Ecrin Su Çoban, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk hayatına da 2019 yılında "Masal Şatosu: Sihirli Davet" sinema filmi ile adım attı. Aynı yıl "Afili Aşk" dizisinde, "Afili Aşk" şarkısını Aslı Demirer ile birlikte seslendirdi.

