Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu | Cem Garipoğlu’nun DNA sonucu çıktı mı?

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçtikten sonra, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması tartışmalara neden oldu. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun kimliğine dair belirsizlikler üzerine fethi kabir kararı aldı. Karabulut ailesi, bu belirsizlikleri gidermek amacıyla mezarın açılmasını talep etmişti. Sosyal medyada ise Garipoğlu'nun yurt dışında yaşadığına dair iddialar dolaşıyordu. Adli Tıp Raporu'nun sonuçlanmasıyla birlikte her şey netleşti.

2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldürerek cesedini parçalayarak çöp konteynerine atan ve Türkiye'yi derinden sarsan Cem Garipoğlu, 2014 yılında cezaevinde intihar etmişti. Ancak yıllardır süren tartışmalar ve Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği yönündeki iddialar, yeniden gündeme geldi.

Feth-i Kabir İşlemi Gerçekleştirildi

Cem Garipoğlu'nun ölmediği ve mezara defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine, Karabulut ailesi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın kararı doğrultusunda, 3 Ekim 2024 tarihinde Garipoğlu'nun mezarı açılarak feth-i kabir işlemi yapıldı.

Adli Tıp Raporu Sonuçları: DNA Eşleşmesi

İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan kapsamlı incelemede, mezardan alınan kemik ve diş örnekleri titizlikle incelendi. DNA analizlerinin ardından, mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu kesin olarak tespit edildi. Adli Tıp uzmanları, DNA sonuçlarının Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule ve babası Mehmet Nida Garipoğlu ile yüzde yüz uyumlu olduğunu ve 2014 yılında cezaevinde intihar eden kişiyle aynı DNA profiline sahip olduğunu açıkladı.