Çankırı’da arama kaydı bulunan 189 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 Eylül -7 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 189 şahıs ile 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 140 adet ecstacy, 5.37 gram metamfetamin, 2 bin 440,93 gram esrar, 250 gram skunk, 15 gram bonzai, 143 kök Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, 49,94 gram kannabionid, 1,52 gram kannabionid hammaddesi, 2 bin 50 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ve iklimlendirme sistemi, 1 adet uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparat, 1 adet dedektör ve 80 bin 540 adet dolu makaron ele geçirildi.

Yakalanan 189 şahıstan 13'ü tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.