28 yaşında 60 kiloyu meğer böyle vermiş! Adeta mum gibi eridi: İşte diyet sırrı...

Her ne kadar kendimiz gibi olmayı sevsek de toplumun kilo ve görünüşe dayalı beklentileri, öz güvenimizi zedeleyebilir, bizleri mutsuz bireyler haline dönüştürebilir. Kiloya dair gelen eleştiriler bizi içsel bunalıma sürükleyebilir, kendimizden nefret etmemizi sağlayabilir. Cherry'nin kilo mücadelesi de çocukluk dönemine kadar uzanıyor. Diyet yapma girişimlerinin genellikle hüsranla sonuçlanan Cherry'nin pes etmeyişi, içsel direnci ve bu zorlu mücadelede ayakta kalması ilham kaynağı oluyor. Cherry, kilo verme hikayesini anlattı. İşte, o ilham verici hikayesi...

Obeziteyle mücadelesinin uzun yılları kapsadığını vurgulayan Cherry, çocukken bile akranlarından her zaman daha kilolu olduğunu ve bunun kendisini farklı hissettirdiğini belirtiyor. Çocukluk yıllarında ailesinin desteğiyle homeopatik ilaçlar ve çeşitli diyet planları denediğini ama sonuç alamadığını, daha fazla özgüven kaybı yaşadığını açıklıyor. Cherry yetişkinliğe adım attığında da farklı yöntemlere başvurduğu söyledi. Spor salonu üyeliklerinden beslenme uzmanlarına kadar birçok profesyonelden yardım aldı. Ancak uzun vadede istikrar sağlayamayan Cherry, 2018 yılında kısa bir başarı yakalasa da yeniden kilo aldı.

Dönüm Noktası: Sağlıklı Yaşam Tarzına Geçiş

Cherry, 2022 yılında 120 kiloya ulaşarak en ağır olduğu noktaya geldiğinde artık büyük bir karar vermesi gerektiğinin farkındaydı. "Değişen şey, sonunda bunun ömür boyu sürecek bir çaba olacağını fark etmemdi ve artık kendimden vazgeçemezdim" dedi.

Cherry'nin ilk motivasyonu, bedeniyle ilgili olumsuz düşüncelerini aşmak ve toplumsal baskılardan kaçmak oldu. Zamanla, kilo vermek için sadece başkalarını memnun etmek yerine, kendi sağlığını ve mutluluğunu öncelik haline getirdi. Bu farkındalık, ona yolculuğunda büyük bir güç verdi.

Kendisini dönüştürmesinin ne kadar sürdüğü soruna Cherry, dönüşmesinin 28 yıl sürdüğünü söyledi. Yol boyunca her girişim, başarısızlık ve başarı, kendisi ve ilerlemesine yardımcı olan veya onu engelleyen kalıplar hakkında daha fazla şey öğrenmesine yardımcı olduğunu belirtti. "Beni başarılı kılan sadece 2022'den 2024'e kadar olan bu iki yıl değildi. Deneme, başarısız olma ve benim için neyin işe yaradığını öğrenme yıllarım birikti." diye açıklıyor.

Gerçek Başarının Anahtarı Disiplin ve Sabır

Cherry'nin başarısı, sadece motivasyonla sınırlı değildi. Disiplin, onun bu yolculukta en büyük silahı oldu. Kendini motive hissetmediği günlerde bile sağlıklı yaşam tarzına sadık kalmak, ona devam etme gücü verdi. Özellikle stresli anlarında yemeğe yönelme isteğine karşı direnç göstermesi, Cherry'nin zihinsel dayanıklılığının bir göstergesiydi.

Kilo Verme Sürecinde Beslenme ve Egzersizin Rolü

Cherry, kilo verme sürecinde su içmenin vücudu için olmazsa olmazı olduğunu vurguluyor. Daha önce tabağının yüzde 70'i karbonhidratlardan oluştuğunu, az lif ve düşük protein içerdiğini belirtiyor. Profesyonellerin rehberliğiyle dengeli öğünler yemeyi yeniden öğrendiğini, diyeti protein açısından zengin (yüzde 60), daha az karbonhidrat (yüzde 10) ve daha fazla lif (yüzde 30) içerdiğini söylüyor.

Egzersiz konusundaki yaklaşımı da zamanla gelişti. Başlangıçta daha çok beslenme odaklı olan Cherry, kilo verdikçe kas kütlesini korumak ve güç kazanmak için kuvvet antrenmanlarına yöneldiğini açıklıyor. Şu anda, günlük 10.000 adım atmaya özen gösteriyor ve ileride daha aktif bir spor rutini hedefliyor.

Zihinsel Zorluklarla Mücadele: Terapi ve Psikolojik Destek

Cherry'nin kilo verme yolculuğu sadece fiziksel bir değişim değildi. Aynı zamanda ruh sağlığına da odaklanması gerektiğini fark etti. 2018 yılında bir beslenme uzmanının tavsiyesiyle bir ruh sağlığı uzmanından destek aldı ve borderline kişilik bozukluğu (BPD) ve insülin direnci teşhisleriyle yüzleşti. Bu keşif, duygusal yeme alışkanlıklarının kökenini anlamasına ve onları kontrol altına almasına yardımcı oldu.

Ayrıca ailesinin baskısıyla bariatrik cerrahiye başvurmak zorunda kalan Cherry, bu deneyimin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtiyor. Hızlı çözümler yerine, uzun vadeli ve sabırlı bir yaklaşımın daha kalıcı sonuçlar getirdiğini öğrenmesi, ona büyük bir ders oldu.

Cherry'den Tavsiyeler

"Sadece bir kişinin tavsiyesine güvenmeyin. Hepimiz farklı geçmişlerden geliyoruz, bu yüzden benim için işe yarayan şey sizin için işe yaramayabilir."

Cherry, kilo verme yolculuğuna çıkacak olanlara en önemli tavsiyesinin küçük ve sürdürülebilir adımlar atmaları olduğunu söylüyor. Herkesin vücudu ve ihtiyaçları farklı olduğu için, tek bir yöntemin herkeste aynı sonucu vermeyeceğini vurguluyor. Ayrıca, bilgiye dayalı kararlar almanın önemini belirtiyor ve kişisel deneyimlerin yanı sıra, güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeyi öneriyor.

Yeni Bir Hayat

Cherry, kilo verme hedeflerine ulaştıktan sonra hayatında birçok şeyin değiştiğini ifade ediyor. Sadece bir bedenden ibaret olmadığını hissetmek, ona öz güven kazandırdı ve hayatındaki diğer alanlarda da daha cesur adımlar atmasına olanak tanıdı. Kilo vermenin, kişisel gelişim sürecinin sadece bir parçası olduğunu ve bu yolculuğun sürekli olarak devam ettiğini fark etti.

NOT: Metabolizma hızı kişiden kişiye değişir. Sağlıklı bir zayıflama süreci için doktorunuza danışın.