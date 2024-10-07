Kayseri’de torbacılara operasyon: 2 kişi gözaltında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ş.Ş. (29) br E.K. (25) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise; 12 parça halinde 347 gram narkotik madde ele geçirildi.



"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.