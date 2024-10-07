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Kayseri'de silah ticaretine operasyon: 1 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 22:47
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Kayseri’de silah ticaretine operasyon: 1 gözaltı

Kayseri'de, silah ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. (25), adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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