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İstanbul'da otomobille motosiklet çarpıştı | Sürücü olay yerinden kaçtı! 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2024 00:02 Güncelleme: 08.10.2024 00:05
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İstanbul’da otomobille motosiklet çarpıştı | Sürücü olay yerinden kaçtı! 1 yaralı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde D100 Karayolu'nda sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı adam ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi'nde D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 22.00 sıralarında yaşandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KKN 44 plakalı otomobil, 34 KRD 775 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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