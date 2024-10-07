Erzurum’da araçlar birbirine girdi! 4 yaralı var

Erzurum'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Y'nin (28) kullandığı 31 PU 430 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu Mahallesi mevkisinde, Rahim B. (23) idaresindeki 25 DT 160 plakalı traktör ile çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, arkadan gelen Abdurrahim T'nin (60) kullandığı 25 AV 415 plakalı başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücüler Hüseyin Y. ve Abdurrahim T. ile araçlardaki Elanur T. ve Yusuf G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.