Platonik aşk cinayetinde ölü sayısı 2’ye yükseldi

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi'nde yaşanmış, Eren Uzuner adlı saldırgan, platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i hedef almıştı.

Saldırıda Barkın Perçin olay yerinde hayatını kaybetmiş, Fatma Özdemir ile birlikte 1'i polis 3 kişi yaralanmıştı. Son olarak, hastanede tedavi altında olan Fatma Özdemir'in de yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.