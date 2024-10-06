Hatay'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'da tırla çarpışan motosikletin yabancı uyruklu sürücüsü öldü.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay-Gaziantep kara yolu Hassa ilçe merkezi Bintaş kavşağında yaşandı.
Mercedes - Benz marka 34 BU 4458 plakalı tır, kavşakta plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü Teçvel Ali hayatını kaybetti. Kaza sonrası tır sürücüsü yaklaşık 3 kilometrelik uzaklıktaki uygulama noktasında durarak kazaya karıştığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyse olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.