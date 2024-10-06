Düğünde ortalık savaş alanına döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, düğünde laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan olay kısa sürede sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Dakikalarca sokak ortasında bağırarak birbirlerine saldıran taraflar, polisin gelmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.