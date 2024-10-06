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Düğünde ortalık savaş alanına döndü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 11:19 Güncelleme: 06.10.2024 11:19
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Düğünde ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta düğünde laf atma nedeniyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. İki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönerek sokağa taşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, düğünde laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan olay kısa sürede sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Dakikalarca sokak ortasında bağırarak birbirlerine saldıran taraflar, polisin gelmesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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