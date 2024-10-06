Bugün toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul’da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'na özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu, İstanbul halkı tarafından merakla takip ediliyor. 1923 yılında Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun kenti işgalden kurtardığı bu önemli gün, her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul'un Kurtuluşu'nun 101. yılına özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

6 Ekim'de İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümü olan 6 Ekim 2024 Pazar günü, İstanbullulara büyük bir kolaylık sunuluyor. Kent genelindeki toplu ulaşım hizmetleri, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.

Ücretsiz Uygulamanın Geçerli Olmadığı Hatlar

Her ne kadar şehrin büyük bir kısmında ücretsiz ulaşım imkânı sunulsa da, bazı hatlar bu uygulamanın dışında tutulmuş durumda. Ücretsiz ulaşımın geçerli olmadığı hatlar ise şöyle:

Adalar elektrikli hatları

Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

Karaköy-Beyoğlu Tünel

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim

121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hattı

139 Üsküdar-Şile hattı

139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hattı

Bu hatlarda seyahat eden yolcular, standart ücret tarifesi üzerinden hizmet almaya devam edecekler.