Bugün toplu taşıma bedava mı? 6 Ekim İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi?
İstanbul'da 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 101. yılı kapsamında toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbulluların merakla beklediği duyuruyu yaptı ve bugüne özel otobüs, metro, metrobüs ve tramvay hatlarında ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacağını açıkladı.
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'na özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu, İstanbul halkı tarafından merakla takip ediliyor. 1923 yılında Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu'nun kenti işgalden kurtardığı bu önemli gün, her yıl büyük bir coşkuyla anılıyor. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul'un Kurtuluşu'nun 101. yılına özel olarak toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
6 Ekim'de İstanbul'da Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak
İstanbul'un Kurtuluşu'nun 101. yıl dönümü olan 6 Ekim 2024 Pazar günü, İstanbullulara büyük bir kolaylık sunuluyor. Kent genelindeki toplu ulaşım hizmetleri, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz olacak.
Ücretsiz Uygulamanın Geçerli Olmadığı Hatlar
Her ne kadar şehrin büyük bir kısmında ücretsiz ulaşım imkânı sunulsa da, bazı hatlar bu uygulamanın dışında tutulmuş durumda. Ücretsiz ulaşımın geçerli olmadığı hatlar ise şöyle:
Adalar elektrikli hatları
Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı
Karaköy-Beyoğlu Tünel
SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy
SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim
121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hattı
139 Üsküdar-Şile hattı
139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hattı
Bu hatlarda seyahat eden yolcular, standart ücret tarifesi üzerinden hizmet almaya devam edecekler.