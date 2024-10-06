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Bolu'da otoyolda araç takla attı: 7 yaşındaki çocuk öldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 14:23 Güncelleme: 06.10.2024 14:23
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Bolu’da otoyolda araç takla attı: 7 yaşındaki çocuk öldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bolu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, otoyolda takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 yaşındaki Sümeyye Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile H.Y., Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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