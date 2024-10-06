06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bitlis'te 30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 10:20 Güncelleme: 06.10.2024 10:23
ABONE OL
Bitlis’te 30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ruhsatsız un fabrikası yıktırıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 30 yıldan fazladır faaliyete giremeyen ve ruhsatı alınamayan un fabrikası yıktırıldı.

Adilcevaz ilçesinde Van Gölü sahilinde 30 yıldan fazla bir zamandır yaptırılan ve ruhsat verilmeyen un fabrikası, Adilcevaz Belediyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıktırıldı.

Açıklamalarda bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, 30 yıldan fazladır sahil bandından yaptırılan ruhsatsız un fabrikası binasının metruk bir yapıya dönüştüğünü belirterek, "Görüntü kirliliği yaşatıyordu. Bu nedenle bugün burada un fabrikası binasının çürümüş olması nedeniyle ve ruhsatsız olduğu için yıkımını başarıyla tamamladık. Biz göreve geldiğimizden bu yana çürük ve metruk yapılarla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör