6-7 Ekim olaylarının 10. yılı! Bölgede PKK’ya lanet: 100 yıl geçse de unutulmaz

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 10 yıl önce 'Kobani' bahanesiyle aldığı karar doğrultusunda dönemin HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ'ın çağrısıyla, başta Diyarbakır olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde farklı kentlerde başlayan 6-7 Ekim olaylarında, 2 polisi şehit oldu.

(AA)

Kentlere yayılan olaylarda, aralarında Kurban Bayramı dolayısıyla Bağlar ilçesinde yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü (16) ile arkadaşları Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26) ve Hasan Gökguz'un da (25) bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti.

PKK'nın şehir yapılanmasında yer alan örgüt mensupları, molotofkokteylleriyle kamu binalarını, okulları, bankaları, müzeleri yakarken, çok sayıda ev, iş yerleri ve araçlar büyük zarar gördü. Yapılan incelemeler sonucu o günün parasıyla zararın 350 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.

Olaylarda zarar gören vatandaşların zararı karşılandı, okullar, kamu binaları ve müzeler onarıldı. Kobani bahanesiyle savaş alanına çevrilen ve harabeye dönen yerleşim yerleri devletin tüm imkânları seferber edilerek yeniden ayağı kaldırıldı.

Diyarbakır'da kurban eti dağıtan Yasin Börü PKK'lılar tarafından vahşice şehit edilmişti (AA)

DAVA KARARA BAĞLANDI



Olayların fitilini ateşleyen çağrıyı yaptığı belirtilen HDP'nin tutuklu eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve ile Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ise, aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılandığı Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava geçtiğimiz Mayıs ayında karara bağlandı. Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Mayıs 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında, 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada mahkeme, eski HDP'nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl, Genel Başkan Yardımcısı Figen Yüksekdağ ise, 30 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Aralarında DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de olduğu sanıkların birçoğu farklı hapis cezalarına çarptırıldı. Dosya ardından Yargıtay'a gönderildi.

"6-7 EKİM BİR KATLİAMDI 100 YILDA GEÇSE UNUTULMAZ"



Kobani olayları sırasında Yasin Börü ile birlikte hunharca öldürülen Hasan Gökgüz'ün babası Mehmet Gökgüz, "6-7 Ekim katliamı, 10 değil, 100 yıl geçse de unutulmaz bir olaydır. Bizim ciğerimizi yaktılar, geride acı ve gözyaşı bıraktılar. 10 yıl sonra bize bu acıyı yaşatanlar adalet önünde hesap verip hak ettikleri cezaya çarptırıldı" dedi.

SABAH'a konuşan Memur Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, "Vicdan sahibi olan her insanın lanetlediği bir vahşeti tekrar hafızalarımızda tazeliyoruz. ."Her yeri Kobani'ye çevirin" talimatı sokaklara döküldü.

Başta Diyarbakır olmak üzere Batman, Muş, Van, Hakkâri, Şırnak, Hatay, Mersin ve diğer birçok şehirde sözde Kobani halkına destek vermek için sokaklara dökülenler kendi halklarına Kobani'den vahim bir tabloyu reva gördüler. Yasin Börü henüz 16'sında bıyıkları yeni terlemiş bir delikanlıydı. Ve kurban eti dağıtırken alçakça kurban edildi" dedi.