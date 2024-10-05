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Sokak ortasında eşini öldüren adam intihar etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 16:56 Güncelleme: 05.10.2024 16:56
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Sokak ortasında eşini öldüren adam intihar etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde eşini cadde ortasında öldüren uzman çavuş, intihar etti.

Merkez Sur ilçesi Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde uzman çavuş Muhammed Recai Işık, eşi Bedriye Işık'a, silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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