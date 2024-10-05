Sivas’ta Kleopatra’nın güzellik sırrına talep azaldı

Sivas Altınyayla ilçesine bağlı Mutubey köyünde yıllardır toprak altından çıkartılan kilin faydaları saymakla bitmiyor. Köy sakinleri toprağın 3 metre altından kazarak çıkarttıkları kilin; saç bakımı, cilt bakımı, egzama ve mantar hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği söylüyor. Binbir güçlükle çıkartılan bu güzellik ve şifa kaynağı geçmişte olduğu gibi günümüzde ilgi görmüyor.





Geçmişte şampuan yerine kil kullanıldığını belirten Köy sakinlerinden Mahmut Danişment, "Kil, saçlardaki kırılmayı, dökülmeyi önleyip saçları korur. Egzama ve mantar hastalıklarını kurutur tedavi amaçlı olarak kullanılır. Eskiden at arabasıyla köylere götürüp satılır ve çokta müşterisi olurmuş. Özellikle kadınlar tercih ederdi. O zamanlarda şampuanların yaygın olmadığı dönemde insanlar kil kullanarak banyo yaparlarmış. Öncelikle bir kaba ıslayıp yumuşayıp dağılmasını beklerlermiş daha sonra da saçlarını yedirirlermiş 10-15 dakika bekledikten sonra saçlarını durulayıp saçlarının yumuşadıklarını gözlemlerlermiş. Üretimi zahmetli olduğu için artık kimse çıkartamıyor. Bazen diğer köylerden gelip kil var mı diyorlar, kilosuna 200 lira vermek istiyorlar ancak bulamıyorlar. Bazen arkadaşlarımız da oluyor veriyorlar" diye konuştu.



Toprak altından kilin çıkartılmasının zor olduğunu belirten Mustafa Çakmak, "Buranın kilinin meşhur olduğunu bildiğim için gelmişken biraz kil götürmek için uğradım. Bu kilin saç bakımında ve cilt bakımında kullanıldığını biliyorum. Kan değeri düşük olan insanların özellikle de bayanların yediğini biliyoruz. Toprağın altında olduğu için çıkartması oldukça zor. Eskiden buradan çıkarıp satan insanlar varmış, kazılıp değerlendirilse büyükşehirlerde falan alıcısı çok olur" dedi.