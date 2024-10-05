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Gaziosmanpaşa'da otomobil kontrolden çıktı | Yan yattı! 1 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 05:58 Güncelleme: 05.10.2024 05:59
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Gaziosmanpaşa’da otomobil kontrolden çıktı | Yan yattı! 1 yaralı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araca çarptıktan sonra yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Yeni Mahalle, Paşa Çayırı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki 34 HOD 369 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 6 araca çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası yan yatan otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Bu sırada, kazayı haber alan araç sahipleri ise hasar gören araçlarını inceledi. Yan yatan otomobil, polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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