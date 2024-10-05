Bolu’da kiralık otomobille takla attılar: 3 yaralı

Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolunda Dereceören köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş İstanbul'dan yola çıkarak Abant'a gelmek istedi. A.K.D. idaresindeki 34 GMA 669 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yolda tepetaklak olan otomobilin sürücüsü 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.