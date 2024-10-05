Adına şarkı yazılan Tokat sarması

Tokatlı Havva Çiftçier, 10 yıl önce katıldığı bir fuarda kentin tescilli ürünü üzüm yaprağından "yaprak tatlısı" yapma fikrini hayata geçirdi.

Yaprakları önce suda bekletip tuzunu azaltan Çiftçier, içine kuru erik, hurma, ceviz ve bal ekleyip yumurta beyazıyla karıştırarak macun haline getiriyor. Zeytinyağlı sarma gibi hazırlanan bu tatlı, fuarda büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler başta tatlı olduğunu anlamasa da, Çiftçier tatlının Tokat yaprağıyla yapılabileceğini vurguladı. Balla ya da kuşburnu ile tüketilebilen bu tatlı, erik marmelatı ile daha mayhoş bir lezzet kazanıyor.

Havva Çiftçier, "10 yıl önce bir fuara gitmiştim. Dedim ki değişik bir şey mi yapsam diye düşünürken yaprak tatlısı aklıma geldi. Nasıl olur acaba diye düşünürken denemek lazım dedim. Yaprakları bir gün önce suya koyuyorum ve tuzu çıkıyor. Tuzsuz yaprak olması lazım. İçine ben kuru eriği doğradım. Hurmayı doğradım. Cevizi koydum. Bal koydum. Dedim ki bir tane de yumurta koysam acaba nasıl olur diye düşündüm. Yumurtanın sarısını alarak akını koydum. Bunları güzelce macun haline getirdim. Zeytinyağlı şeklinde sardım. Fuarda yaprak tatlısı sunumunu yaptım. Yaprak tatlısı diyorum, yok canım yapraktan tatlı mı olur diyorlar. Çok da güzel bir aroması var. Biliyorsunuz Tokat'ımız yaprağıyla meşhurdur. Yaprağın neyi olmaz? Yaprağın her şeyi olur. Bunu zeytinyağlı sanıyorlar. Ben de tatlı olduğunu söylemiyorum. Allah Allah bunun içinde ne var diye soruyorlar. Yani isteyen balla yiyebilir. İsteyen kuşburnuyla yiyebilir. Ben erik marmelatını tercih ettim. Erik marmelatının mayhoş bir tadı var ya o tatlı o mayhoş derken çok güzel bir aroması var" dedi.