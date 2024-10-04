Feci kaza! Tekirdağ’da motosiklet bariyerlere çarptı sürücüsü öldü

Olay Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana geldi.

Murat Kayseri'nin (16) kullandığı 59 AHR 921 plakalı motosiklet, Alaybey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücünün öldüğünü belirledi.



Kayseri'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.