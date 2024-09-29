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Halı çırparken çıkan tartışma ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 16:19
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Halı çırparken çıkan tartışma ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde komşu iki kadın arasında halı çırpma nedeniyle çıkan tartışma büyüyerek ailelere sıçradı. Kavgada aynı aileden bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

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