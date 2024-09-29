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Evlilik Okulu'nda 462 çift daha sertifikasını aldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 18:29
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Evlilik Okulu’nda 462 çift daha sertifikasını aldı

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 462 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

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