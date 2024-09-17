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Artvin'de sağanak yağış sel oldu aktı! Dere ıslahı büyük bir felaketi önledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 10:44 Güncelleme: 17.09.2024 10:51
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Artvin’de sağanak yağış sel oldu aktı! Dere ıslahı büyük bir felaketi önledi

Artvin'de etkili olan sağanak yağışın ardından Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde oluşan sel suları taşkın ve heyelanlara neden oldu. 3 ilçede 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Taşkın riski taşıyan Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu, tedbir amaçlı tahliye edildi. A Haber bölgeden son durumu aktardı...

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