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Artvin'de sağanak sonrası yollar çöktü

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 17.09.2024 09:24
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Artvin’de sağanak sonrası yollar çöktü

Şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin’de Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları yetkililerin uyarılını dikkate alma konusunda uyararak heyelan riskinin devam ettiğini hatırlattı.

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