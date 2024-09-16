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Kontrolden çıkan araç takla attı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 09:22
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Kontrolden çıkan araç takla attı

Çorum-Osmancık Karayolu'nda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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