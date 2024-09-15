15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Maltepe'de asayiş uygulaması: 17 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 17:28
ABONE OL
Maltepe’de asayiş uygulaması: 17 şüpheli yakalandı

Maltepe'de düzenlenen "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Aramalarda ise kurusıkı tabanca ile 78,63 gram narkotik madde ele geçirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör