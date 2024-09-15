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Kayseri'de cezaevi firarisi bidonların arasında yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 15:17 Güncelleme: 15.09.2024 15:18
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Kayseri’de cezaevi firarisi bidonların arasında yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, bidonların arasında yakalandı.

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